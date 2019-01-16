16 Января 2019
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Куйвашев пообещал уральцам, что в Магадан можно будет летать дешево

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева насмешил вопрос журналиста о том, когда Екатеринбург дождется прямого рейса с Магаданом.

Однако уже говоря серьезно, глава Среднего Урала отметил, что рейс действительно будет, планируется, что он будет летать два раза в неделю с возможностью увеличения частоты полетов, стоимость составит 17-18 тыс. руб. туда и обратно по программе субсидирования, что довольно дешево для полетов на Дальний Восток.

Губернатор считает, что жителей Магаданской области заинтересует свердловская система здравоохранения.

Также он с иронией добавил, что некоторым "желающим" может организовать переезд в Магадан и без рейса.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, планы по появлению прямого рейса Екатеринбург-Магадан появились после назначения бывшего главы Нижнего Тагила Сергея Носова на пост губернатора Колымы. Куйвашев выразил надежду, что Носов одним из первых воспользуется новым рейсом.

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Куйвашев пообещал уральцам, что в Магадан можно будет летать дешево

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Теги: Евгений Куйвашев, Сергей Носов, рейс Екатеринбург Магадан



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