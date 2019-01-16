Комитет Госдумы поддержал строительство безальтернативных платных дорог на Ямале

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Комитет Госдумы поддержал строительство безальтернативных платных дорог на Ямале

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал проект закона о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Инициатива исходит от Правительства, в случае прохождения проекта в "нижней палате", мост через Пур в Ямало-Ненецком автономном округе сможет стать платным, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас, напомним, платные дороги можно строить лишь в том случае, если существует альтернативный бесплатный маршрут. Это правило не дает реализовать дорогостоящие инфраструктурные проекты в регионах с неразвитой дорожной сетью: зачастую проекты требуют привлечения частных инвестиций, но окупить их за счет взимания платы невозможно. Исключение из общего правила для регионов Крайнего Севера предложило сделать Правительство.

Накануне поправку рассмотрели члены комитета ГД по транспорту, она рекомендована к принятию в первом чтении. Изменения коснутся грузового транспорта, проезд для легковых автомобилей, машин социальных и экстренных служб останется бесплатным.

Закон позволит реализовать проекты в отдаленных и труднодоступных районах Ямала и на других северных территориях с использованием механизма государственно-частного партнерства, отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Речь идет и о строительстве моста через Пур.

"Механизм государственно-частного партнёрства позволяет реализовывать такие, ещё вчера казавшиеся невозможными, решения: когда строится ключевая инфраструктура – сложнейший мост через реку Пур, и это происходит без бюджетного финансирования. Мы научились использовать концессию для эффективного решения текущих вопросов и накопившихся задач", - приводит пресс-службе слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Как сообщало Накануне.RU, строители приступили к возведению переправы в декабре.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Комитет Госдумы поддержал строительство безальтернативных платных дорог на Ямале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, мост через Пур, платные дороги, ГЧП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2018 16:22 Мск Правительство разрешит строить на Крайнем Севере безальтернативные платные дороги

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 898

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети