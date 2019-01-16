Комитет Госдумы поддержал строительство безальтернативных платных дорог на Ямале

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал проект закона о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Инициатива исходит от Правительства, в случае прохождения проекта в "нижней палате", мост через Пур в Ямало-Ненецком автономном округе сможет стать платным, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас, напомним, платные дороги можно строить лишь в том случае, если существует альтернативный бесплатный маршрут. Это правило не дает реализовать дорогостоящие инфраструктурные проекты в регионах с неразвитой дорожной сетью: зачастую проекты требуют привлечения частных инвестиций, но окупить их за счет взимания платы невозможно. Исключение из общего правила для регионов Крайнего Севера предложило сделать Правительство.

Накануне поправку рассмотрели члены комитета ГД по транспорту, она рекомендована к принятию в первом чтении. Изменения коснутся грузового транспорта, проезд для легковых автомобилей, машин социальных и экстренных служб останется бесплатным.

Закон позволит реализовать проекты в отдаленных и труднодоступных районах Ямала и на других северных территориях с использованием механизма государственно-частного партнерства, отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Речь идет и о строительстве моста через Пур.

"Механизм государственно-частного партнёрства позволяет реализовывать такие, ещё вчера казавшиеся невозможными, решения: когда строится ключевая инфраструктура – сложнейший мост через реку Пур, и это происходит без бюджетного финансирования. Мы научились использовать концессию для эффективного решения текущих вопросов и накопившихся задач", - приводит пресс-службе слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Как сообщало Накануне.RU, строители приступили к возведению переправы в декабре.