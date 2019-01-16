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Политика Свердловская область Уральский ФО

Власти Свердловской области начали готовить документы по строительству новой ветки метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что региональные власти начали подготавливать документы по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции, которая проходит на "Екатеринбурге Арене", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Главе региона задали вопрос на тему реализации проекта "Экспо парка", который должны были построить к всемирной выставки "Экспо-2025". Напомним, 23 ноября стало известно, что уральская столица во второй раз не смогла стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдёт в Японии, обогнавшей Россию на 31 голос.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, область уже начала подготовку документов по строительству метро в сторону жилого района на ВИЗе. Власти решили не останавливаться и застроить место, планировавшееся для "Экспо-парка" на берегу Верх-Исетского пруда, жилыми комплексами.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее Александр Высокинский предложил построить в городе канатную дорогу. По замыслу градоначальника, в Екатеринбурге можно построить линии канатной дороги, соединяющие станцию метро "Ботаническая" с жилыми районами Академический и Химмаш. При этом "воздушка", считает Высокинский, должна обойтись дешевле организации трамвайного движения. Пока даже примерная стоимость проекта неизвестна, но, для сравнения, только на обновление подвижного состава городского наземного транспорта понадобится примерно 5-6 млрд руб. Эти средства городская администрация наверняка будет искать в карманах пассажиров, повышая стоимость проезда, или через создание концессии с привлечением инвесторов, что, впрочем, тоже приведет к росту тарифа.

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Власти Свердловской области начали готовить документы по строительству новой ветки метро в Екатеринбурге

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Теги: свердловская область, евгений куйвашев, пресс-конференция губернатора



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