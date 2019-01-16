16 Января 2019
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Свердловский губернатор ответил на критику Счетной палаты о недоступности системы "112"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что система вызова экстренных служб "112" в регионе функционирует. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Ранее эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что возможности системы вызова экстренных служб "112" доступны только 28% россиян, проживающих на 15% территории страны. Результаты проверки СП направила президенту Владимиру Путину и в МЧС России.

"У нас система "112" признана одной из самых лучших. Почему Счетная палата стала разбираться в этом? У нас есть соответствующие службы - МЧС и другие", - заявил Куйвашев.

Он пообещал разобраться с итогами проверки СП.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

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Свердловский губернатор ответил на критику Счетной палаты о недоступности системы "112"

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Теги: Куйвашев, Счетная палата, система 112



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