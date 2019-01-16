Свердловский облсуд отменил домашний арест полковнику Грехову

Сегодня, 16 января, Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения экс-начальнику полиции Первоуральска Олегу Грехову. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В частности, Грехову запретили общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по уголовному делу.

Ранее, 27 декабря 2018 года следствие обратилось в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о продлении домашнего ареста Грехову – суд тогда решил оставить полковника под домашним арестом до 6 апреля 2019 года. Однако защита обжаловала судебный акт в апелляционной инстанции.

Напомним, что Олега Грехова подозревают в коррупционном преступлении. Полковнику вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ — "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Если вину силовика удастся доказать в суде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.