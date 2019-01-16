Свердловская область начинает отмечать 85-летие

В Екатеринбурге сегодня проходит пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона, подводя итоги прошедшего года, заявил, что он был непростым, но богатым на события, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди этих событий Куйвашев назвал выборы gрезидента России, Чемпионат мира по футболу, матчи которого прошли в столице Урала, выставку "Иннопром" и выборы депутатов думы столицы Среднего Урала.

Отвечая на первые вопросы журналистов, глава области напомнил, что 17 января Свердловская область отметит своё 85-летие, в связи с чем по всей её территории намечено провести около двухсот мероприятий, приуроченных к этому дню. Он также добавил, что празднование будет проходить весь 2019 год.

"Самое главное - будем рассказывать о людях, которые внесли и вносят вклад в развитие региона", - подчеркнул Куйвашев.

Он также добавил, что власти поставили перед собой задачу - попасть в топ-3 лучших регионов по всем показателям.

"Фундамент и потенциал у нас есть. Наша главная цель - улучшить качество жизни людей", - заверил он.