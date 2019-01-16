16 Января 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале власти опровергли информацию о "тюремных условиях" в детском отделении больницы

В минздраве Челябинской области заявили, что информация о "тюремных условиях" в детском соматическом отделении городской больницы Еманжелинска не соответствует действительности. В прошлом году в отделении делали ремонт.

"В отделении выполнен ремонт, в прошлом году заменены окна, покрытие стен и полов, установлены новые душевые и моечные. Родители пациентов оставляют только положительные отзывы. В этом году планируется ремонт поста для детей до 1 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

больница, детское отделение, Еманжелинск,(2019)|Фото: минздрав Челябинской области

Напомним, о "тюремных условиях" в детском отделении сообщили активисты "Гражданского патруля". Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении министра здравоохранения области.

больница, детское отделение, ребенок,(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol74

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На Южном Урале власти опровергли информацию о "тюремных условиях" в детском отделении больницы

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Теги: больница, дети, детское отделение, ремонт,



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