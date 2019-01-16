Профессиям водителя и продавца предсказали скорое исчезновение

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.

Так заявил глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов, передает Regnum.

По его словам, роботы вытеснят, скорее, те профессии, что связаны со средним уровнем квалификации и достаточно узкой специализацией.

В 2017 году министр труда РФ Максим Топилин заявлял, что в XXI веке рабочий день может существенно сократиться. Причиной тому будет засилие роботов, которые, однако, не могут полностью заменить человека на рынке труда.

Как сообщало Накануне.RU, ранее подобное заявляли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Так, согласно докладу четвертая промышленная революция, в частности, роботизация и внедрение искусственного интеллекта, может привести к сокращению рабочей недели до четырех дней и изменению в структуре занятости.

При этом отмечалось, что роботы не заменят людей, а, скорее, дадут им "другую работу".