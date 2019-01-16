В США удвоили прогноз по потерям экономики от "шатдауна"

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика За рубежом

В США удвоили прогноз по потерям экономики от "шатдауна"

Администрация президента США удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в конце декабря.

Ранее эксперты полагали, что торможение в 0,1% из-за "шатдауна" будет развиваться за две недели. Однако теперь экономисты склонны считать, что рост экономики страны будет замедляться на 0,1% каждую неделю, сообщает Regnum со ссылкой на CNBC.

Напомним, текущий "шатдаун" побил рекорд, установленный в годы президентства Билла Клинтона. Тогда приостановка работы длилась 21 день.

22 декабря американский Сенат завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в стране приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников США.

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США удвоили прогноз по потерям экономики от "шатдауна"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сша, шатдаун, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2019 09:57 Мск Правительство Штатов побило рекорд по длительности остановки работы
Ранее 11.01.2019 01:24 Мск Трамп отменил поездку в Давос из-за бюджетного кризиса в США
Ранее 10.01.2019 06:13 Мск Сайт американского посольства в РФ перестал работать из-за недостатка финансирования
Ранее 24.12.2018 01:19 Мск Правительство США может остаться частично закрытым
Ранее 22.12.2018 09:08 Мск Денег нет, но вы держитесь! Госдеп и четверть правительства США не работают из-за проблем с финансами

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 895

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети