В США удвоили прогноз по потерям экономики от "шатдауна"

Администрация президента США удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в конце декабря.

Ранее эксперты полагали, что торможение в 0,1% из-за "шатдауна" будет развиваться за две недели. Однако теперь экономисты склонны считать, что рост экономики страны будет замедляться на 0,1% каждую неделю, сообщает Regnum со ссылкой на CNBC.

Напомним, текущий "шатдаун" побил рекорд, установленный в годы президентства Билла Клинтона. Тогда приостановка работы длилась 21 день.

22 декабря американский Сенат завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в стране приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников США.

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.