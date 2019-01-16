"Зенит" объявил об уходе защитника Чернова: игроком интересуется "Урал"

Защитник Евгений Чернов покидает "Зенит". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Петербурга.

Игрок присоединился к петербуржцам в 2016 году, а в сезоне-2017/18 на правах аренды выступал за "Тосно". В общей сложности Чернов провел за "Зенит" 13 матчей и отметился тремя результативными передачами. В питерском клубе поблагодарили Евгения за сотрудничество и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

По данным СМИ, игроком интересуется екатеринбургский "Урал". Сообщается, что Чернов должен пройти просмотр в команде Дмитрия Парфенова, которая сейчас тренируется на Кипре.