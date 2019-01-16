В Санкт-Петербурге две машины провалились в яму с кипятком

Как минимум два автомобиля провалились в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы в Московском районе Санкт-Петербурга.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Как передаёт ТАСС со ссылкой на "Теплосети Санкт-Петербурга", ответственность компании застрахована, и за счёт страховки владельцам машин будет выплачена компенсация ущерба.

Из-за аварии также была ограничена подача тепла в два дома по ул. Орджоникидзе.

Напомним, 14 января фонтаном кипятка было повреждено шесть автомобилей и шесть квартир в Приморском районе Северной столицы.

В январе случилось два провала грунта в Москве. В первом случае был подтоплен Тушинский тоннель, во втором - между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро.