16 Января 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

В Санкт-Петербурге две машины провалились в яму с кипятком

Как минимум два автомобиля провалились в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы в Московском районе Санкт-Петербурга.
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О пострадавших в результате аварии не сообщается. Как передаёт ТАСС со ссылкой на "Теплосети Санкт-Петербурга", ответственность компании застрахована, и за счёт страховки владельцам машин будет выплачена компенсация ущерба.

Из-за аварии также была ограничена подача тепла в два дома по ул. Орджоникидзе.

Напомним, 14 января фонтаном кипятка было повреждено шесть автомобилей и шесть квартир в Приморском районе Северной столицы.

В январе случилось два провала грунта в Москве. В первом случае был подтоплен Тушинский тоннель, во втором - между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

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В Санкт-Петербурге две машины провалились в яму с кипятком

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Теги: Санкт-Петербург, теплотрасса, авария



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