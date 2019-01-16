В Зауралье ждут нового прокурора - он приедет из Башкирии

На следующей неделе в Курганской области появится новый прокурор региона - им станет Андрей Назаров, который пока занимает должность прокурора Башкирии, об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько собственных источников в правительстве Зауралья.

Официально прокуратура Курганской области о новом руководителе пока ничего не сообщает.

Известно, что Назаров родился в соседней Челябинской области в 1969 году, в 1994 году закончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. Работал прокурором в Магнитогорске, Озерске, Челябинске, в 2007 году стал первым заместителем прокурора Челябинской области. В 2009 году его назначили прокурором Дагестана, а в 2013 году - прокурором Башкирии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший прокурор Курганской области Игорь Ткачев в конце прошлого года стал заместителем Генерального прокурора РФ.