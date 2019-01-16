16 Января 2019
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В Екатеринбурге благоустроят сквер "Первых строителей МЖК"

В Екатеринбурга благоустроят сквер "Первых строителей МЖК", который находится за КОСКом "Россия" в районе ЖБИ. Как сообщается на едином сайте госзакупок, мэрия города ведёт поиски подрядчика для разработка эскизного проекта и рабочей документации на благоустройство сквера, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из документации следует, что подрядчику необходимо разработать не менее 2-х вариантов эскизных решений в летнем и зимнем варианте. Также нужен ремонт пешеходных дорожек и сооружений, которые есть на территории сквера.

Наружное освещение и архитектурная подсветка тоже нуждаются в ремонте.

"Устроить зоны тихого отдыха, зоны для интеллектуальных игр (шахматы, шашки и т.п) с установкой малых архитектурных форм", - сообщается на сайте.

В сквере появится детская площадка с резиновым покрытием и спортивная площадка с тренажёрами.

Подрядчик должен выполнить план озеленения, с элементами ландшафтной архитектуры и разработать цветочное оформление из многолетних растений. По результатам обследования зеленых насаждений запланировать санитарные и ландшафтные рубки.

Сумма проекта - 450 тыс.руб. Аукцион состоится 21 января. Подать заявки на участие можно подать до 17 января.

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В Екатеринбурге благоустроят сквер "Первых строителей МЖК"

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Теги: реставрация, екатеринбурга, коск, жби, мэрия екатеринбурга



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