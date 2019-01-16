В Екатеринбурге закрыли кинотеатр "Колизей"

Старейший кинотеатр Екатеринбурга "Колизей" 15 января приостановил свою работу. Как сообщается на сайте кинотеатра, это связано с ремонтными работами, передает корреспондент Накануне.RU

Предположительный срок открытия "Колизея" намечен на 31 января 2019 года.

"Приносим Вам свои извинения!", - говорится на сайте кинотеатра.

Стоит отметить, ранее появилась информация, что директор кинотеатров "Салют" и "Колизей" Сергей Федяков уволился по собственному желанию.

Здание кинотеатра "Колизей" было построено в 1845 году, в нем размещался первый городской театр.