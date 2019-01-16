Это самовыдвиженец Марат Галлямов, представитель "СР" Юлия Южакова, представитель "Единой России" Иван Козлов, от "Российского общенародного союза" Сергей Костромитин, либерал-демократ Вячеслав Федотов.

Пять кандидатов выдвинулись на довыборы депутата городского собрания Златоуста по одномандатному избирательному округу 14. Выдвижение продлится до 18 января 2019, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

В Златоусте пять кандидатов выдвинулись на довыборы в горсобрание





