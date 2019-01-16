Певица Рианна подала в суд на отца

Певица Рианна (30) собирается судиться со своим отцом Рональдом Фенти. Яблоком раздора между близкими родственниками стала фамилия. Полное имя певицы – Робин Рианна Фенти, и именно из-за использования бренда Fenty она и подала иск в суд. Девушка считает, что отец использовал ее бренд в коммерческих целях, создав фирму по поиску талантов Fenty Entertainment.

В исковом заявлении Рианны говорится, что отец неоднократно игнорировал ее просьбы не использовать бренд для получения прибыли, однако Рональд не просто пользовался собственной фамилией, но еще и упоминал о связи его компании с Рианной. Рональд также хотел зарегистрировать под брендом Fenty сеть отелей, но представители его дочери уже закрепили за собой такую возможность. Ну и, самое интересное, отец девушки пытался организовать турне дочери в Латинской Америке. Даже договорился с компанией SBS Entertainment, сумма контракта должна была составить $15 млн. Интересно, была ли схема умышленно мошеннической или он все-таки рассчитывал уговорить дочь выступить?

Рианна требует запретить отцу вести переговоры от ее имени и использовать бренд Fenty.