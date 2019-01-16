Треть российских пользователей пользуется исключительно мобильным интернетом

Треть всех пользователей интернета в России (32 млн человек) выходят в Сеть исключительно с мобильных устройств.

Их доля в 2018 году выросла до 61%. Годом ранее этот показатель составлял 56%. Данные приводит исследовательская компания GfK.

В возрастной категории от 16 до 29 лет число людей, использующих интернет только на мобильный устройствах, составляет 41%, от 30 до 54 лет - 30%, старше 55 лет - 9%, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России с января могут вырасти цены на мобильный интернет.

По итогам 2018 года РФ удержалась в десятке стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета. Однако ситуация на рынке может измениться с 1 января из-за необходимости компенсировать увеличение НДС и "закон Яровой".