Страховщики повысили стоимость полисов ОСАГО

Изменение тарифного коридора ОСАГО привело к росту стоимости полисов страхования автогражданской ответственности в среднем на 4,6%.

Средние цены на полисы поменял лидер рынка - компания "АльфаСтрахование". В среднем по России цена полиса результате выросла за неделю с 5916 руб. до 6189 руб. Цены на полисы ОСАГО были повышены в 47 регионах присутствия на 1–17%, в 19 регионах тарифы снизились в диапазоне от 0,1 до 16,5%, сообщает РБК.

Более, чем на 10% тарифы увеличились в пяти регионах, максимальное повышение произошло в Ивановской области (17%), на втором месте Магаданская область (16,5%).

Напомним, Центробанк с 9 января расширил диапазон ставок на 20% вверх и вниз. Ряд страховых компаний уже сообщили, что намерены поднять тарифы на максимальный уровень: СОГАЗ на 140 из 358 территорий установил предельное значение тарифа — 4942 руб., базовые ставки до верхней границы для большинства регионов увеличила страховая компания МАКС.

Ряд ключевых игроков еще не скорректировали ставки.

Как сообщало Накануне.RU, регулятор прогнозировал, что стоимость ОСАГО после нововведений увеличится не более, чем на 1,5%.