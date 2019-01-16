McDonald's лишился эксклюзивного права на товарный знак Big Mac

Всемирно известную американскую сеть быстрого питания McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac. Такое решение было принято ведомством по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO).

Оказалось, что ирландская сеть быстрого питания использовала похожее название: в ответ McDonald's обратились в суд и сумели помешать конкурентам. Но ирландская компания в долгу не осталась: ее представители заявили, что американцы регистрируют товарные знаки и хранят их, чтобы устранять других производителей фастфуда.

В результате специалисты по интеллектуальной собственности приняли сторону ирландцев и разрешили их компании использовать товарный знак Big Mac на любых своих продуктах, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года больше 100 человек отравились после похода в McDonald's в США.