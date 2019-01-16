16 Января 2019
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Ректор СурГПУ ушла в отставку

Руководитель Сургутского государственного педагогического университета Надежда Коноплина ушла в отставку. С 14 января обязанности ректора университета исполняет Владислав Засыпкин, ранее занимавший должность первого проректора СурГПУ, сообщили Накануне.RU в департаменте образования Югры.

В ведомстве пояснили, что свой пост Надежда Коноплина оставила в связи с уходом на заслуженный отдых - у нее истек контракт и было решено его не продлевать. Решение о назначении ректора университета правительство Югры примет в течение шести месяцев.

Надежда Коноплина руководила учебным заведением с момента его основания - 1986 года, еще когда оно имело статус педагогического училища. В 1992 году педучилище получило статус Высшего педагогического колледжа, а в 1995 году - университета.

Отметим, что в октябре у вуза возникли проблемы с аккредитацией. Рособрнадзор принял решение, что СурГПУ не может готовить бакалавров по направлениям "Журналистика", "Дизайн", "Управление качеством". Студентов отправили доучиваться в Нижневартовск.

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Ректор СурГПУ ушла в отставку

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Теги: Владислав Засыпкин, СурГПУ, Надежда Коноплина, ректор, осттавка



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