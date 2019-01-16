16 Января 2019
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Политика Пермский край

Заксобрание Прикамья за 1,2 бюджетных миллиона изучит, что пишут о нём СМИ и Telegram-каналы

Заксобрание Прикамья потратит бюджетные деньги на мониторинг публикаций СМИ о своей работе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лот опубликован на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 1,2 млн руб. От исполнителя ждут комплексный анализ публикаций в прессе о работе парламента. В техзадании говорится, что каждый день надо будет составлять статистические отчеты о том, как и сколько раз в СМИ упоминаются сам парламент и его спикер Валерий Сухих. Материалы должны быть распределены по "Типам СМИ", "Темам публикаций", "Тональности упоминаний".

Анализировать надо как бумажную, так и электронную прессу, а также аккаунты блогеров и группы во "ВКонтакте", Facebook, Twitter, ЖЖ, Instagram, Youtube, teron.ru, wordpress.com и Telegram. Рассмотрение и оценка поданных заявок назначена на 17 января.

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Заксобрание Прикамья за 1,2 бюджетных миллиона изучит, что пишут о нём СМИ и Telegram-каналы

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Теги: заксобрание Прикамья, госзакупки, мониторинг СМИ



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