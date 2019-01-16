16 Января 2019
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Политика В России

Песков: Интересы жителей Курил в результате переговоров с Японией не пострадают

При решении вопроса мирного договора России и Японии интересы живущих на Курильских островах россиян не должны пострадать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ".

"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сказал Песков.

При этом он добавил, что российский лидер Владимир Путин и его японский коллега Синдзо Абэ договорились искать формулировку, которая бы устроила оба государства.

Напомним, 22 января в Москве пройдут переговоры Путина и Абэ. Стороны обсудят заключение мирного договора между Россией и Японией.

14 января в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно.

Глава МИД РФ отметил, что необходимым условием для заключения мирного договора должно являться признание Японией российского суверенитета над всеми островами Курильской гряды.

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Песков: Интересы жителей Курил в результате переговоров с Японией не пострадают

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Теги: дмитрий песков, курилы, япония, мирный договор



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