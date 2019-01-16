В Челябинске на вокзале произошла утечка опасного вещества из вагона

На станции "Челябинск – Главный" произошла утечка опасного вещества из вагона, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

Инцидент произошел накануне. Течь опасного вещества обнаружили из емкости внутри крытого вагона. Через 11 часов работы по разгрузке емкостей были завершены, а поврежденные бочки переданы в склад РЖД, для дальнейшей отправки по назначению.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью жителей города нет, превышение ПДК вредных веществ не выявлено. Происшествие не повлияло на движение поездов.