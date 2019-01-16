"Я сейчас тебя арестую": В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе и попытался уехать

Судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло в декабре в Краснодаре. РЕН-ТВ публикует видео, на котором мужчина в деловом костюме стоит рядом с автомобилем и звонит по телефону.

"Давай фамилию свою быстро", – говорит он, угрожая "арестовать" молодого человека, заблокировавшего его автомобиль.

Очевидцы заявили, что виновник происшествия скрылся с места аварии. Мать пострадавшей сообщила, что ее дочери после аварии начали поступать угрозы от судьи, передает радиостанция "Говорит Москва".

Сам Арсен Крикоров заявил о вымогательствах со стороны родных пострадавшей: якобы с него требуют 3 млн рублей, пишет "КП". Он также отрицает, что был пьян в момент аварии.

В 2017 году в подмосковном Подольске следователь сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 2 июля в д.Поливаново Подольского района. За рулем автомобиля иностранного производства находился следователь УМВД России по г.о. Подольск. Он совершил наезд на 79-летнюю жительницу Москвы, женщину госпитализировали.

По данному факту было назначено проведение служебной проверки, сотрудника обещали уволить из органов внутренних дел по "отрицательным мотивам".