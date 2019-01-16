"Я сейчас тебя арестую": В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе и попытался уехать

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Южный ФО В России

"Я сейчас тебя арестую": В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе и попытался уехать

Судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло в декабре в Краснодаре. РЕН-ТВ публикует видео, на котором мужчина в деловом костюме стоит рядом с автомобилем и звонит по телефону.

"Давай фамилию свою быстро", – говорит он, угрожая "арестовать" молодого человека, заблокировавшего его автомобиль.

Очевидцы заявили, что виновник происшествия скрылся с места аварии. Мать пострадавшей сообщила, что ее дочери после аварии начали поступать угрозы от судьи, передает радиостанция "Говорит Москва".

Сам Арсен Крикоров заявил о вымогательствах со стороны родных пострадавшей: якобы с него требуют 3 млн рублей, пишет "КП". Он также отрицает, что был пьян в момент аварии.

В 2017 году в подмосковном Подольске следователь сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 2 июля в д.Поливаново Подольского района. За рулем автомобиля иностранного производства находился следователь УМВД России по г.о. Подольск. Он совершил наезд на 79-летнюю жительницу Москвы, женщину госпитализировали.

По данному факту было назначено проведение служебной проверки, сотрудника обещали уволить из органов внутренних дел по "отрицательным мотивам".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Я сейчас тебя арестую": В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе и попытался уехать

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: краснодар, дтп, судья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 889

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети