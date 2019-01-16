Нового главу Среднеуральска изберут в марте

Нового главу Среднеуральская изберут 7 марта 2019 года на внеочередном заседании, в этот же день должна пройти инаугурация, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Приём заявок продлится с 21 января по 5 февраля. Документы начнут проверять с 6 по 12 февраля. Конкурсные испытания пройдут с 12 по 22 февраля.

Напомним, что 27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Сейчас временно исполняет обязанности главы будет вице-мэр Алексей Костыгин.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, ситуация уже около года тянется, поэтому вчера со всеми заинтересованными лицами переговорили, есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, наверное, эффективно власть в городе работать не сможет. Поэтому глава принял решение об отставке", - рассказал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько.

По словам чиновника, подать документы может любой желающий.