Правительство задумалось об индексации тарифа "Платона"

Тарифы "Платона" - системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам - могут вырасти раньше, чем планировалось. Минтранс рассмотрит индексацию стоимости километра уже в первом полугодии 2019 г.

Тариф "Платона" с 1,91 руб. до 2,15 руб. должен был вырасти с 1 июля. Но, по словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, ведомство рассмотрит возможность индексации тарифа уже в первом полугодии.

Как сообщало Накануне.RU, нагрузка на собственников большегрузов в 2019 г. вырастет из-за отмены льготы по транспортному налогу

Система взимания платы работает в России с 2015 г. На этапе запуска по всей стране прошли протесты дальнобойщиков, благодаря чему власти значительно снизили тариф, предоставили ряд льгот перевозчикам и временно отказались от штрафов.