На пост главы Челябинска претендуют 16 человек

16 человек будут участвовать в конкурсе на пост главы Челябинска. Накануне завершился прием документом от кандидатов.

В конкурсе будут участвовать Г.А. Невский, И.С. Попов, координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский, лидер движения Стоп-ГОК Василий Московец, Виктор Легенчук, Дмитрий Олейник, глава Ленинского района Александр Орел, врио главы Челябинска Владимир Елистратов, помощник депутата ЗСО Андрей Самохвалов (ЛДПР), экс-глава Трехгорного Николай Шиманович, Ярослав Анищенко, Андрей Угланов, Найим Бабаев и предприниматель Татьяна Омельченко, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков и Никита Мирный.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Он пройдет 22 февраля. Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Должность стала вакантна после отставки Евгения Тефтелева.