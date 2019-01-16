Депутат осинской гордумы претендует на пост главы района

Депутат Осинский гордумы Максим Рожков подал документы на конкурс по отбору главы Осинского района, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на самого Максима Рожкова.

Депутат сообщил, что ему "интересно попробовать себя в исполнительной власти". Других заявок на конкурс пока не поступало. Завтра последний день приема документов. Заседание конкурсной комиссии состоится 31 января. После чего выбирать главу района будут депутаты земского собрания.

Отметим, что конкурс должен был состояться еще в прошлом году. Как ранее сообщало Накануне.RU, в октябре 2018 г. заявки на участие подали два кандидата - депутат земского собрания Осинского района Олег Катаев и замглавы района Андрей Фотин.

Действующий глава района Яков Лузянин в прошлый раз подавать документы не стал.

Конкурс был отменен из-за нарушений, допущенных при публикации положения.