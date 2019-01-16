16 Января 2019
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На Урале двое детей отравились угарным газом в квартире

В городе Сухой Лог в Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту отравления в жилом доме угарным газом двоих несовершеннолетних детей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, предварительная причина случившегося – утечка угарного газа и неисправность газового водонагревателя.

По предварительной информации, в ночь с 13 на 14 января поступило сообщение о том, что в больницу доставили двоих детей. По результатам обследования детей установлено отравление угарным газом средней тяжести, сейчас здоровье детей в удовлетворительном состоянии и они выписаны домой.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. При этом выявлено отсутствие тяги в дымоходе – канал дымоудаления забит изнутри из-за частичного обрушения. Помимо утечки газа также причиной могло послужить нарушение жильцами требований к установке газовой колонки, которая смонтирована в ванной комнате, не имеющей окон для проветривания и вентиляции.

Известно, что дымоходы и вентиляционные каналы дома обследовались три раза в год, специалисты составили акт об их работоспособности. Однако квартира, в которой произошел несчастный случай, обследовалась только в марте 2018 года, так как жильцов долгое время не было дома.

"В ходе прокурорской проверки будет установлено, надлежащим ли образом соответствующими уполномоченными органами и организациями проводилось обследование дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотр газового оборудования", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Магнитогорске рано утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов 9-этажного дома. В результате трагедии погибло 39 человек. Основная версия обрушения - взрыв бытового газа. Недавно, 14 января, случилась трагедия в городе Шахты Ростовской области - результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей, два человека погибли.

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На Урале двое детей отравились угарным газом в квартире

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Теги: угарный газ, дети, отравление газом, проверка, жилой дом



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