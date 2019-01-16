16 Января 2019
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Политика В России

Россия отказала ПАСЕ во взносе за "фильм, который не смотрит"

Россия не будет платить взнос в Совет Европы (СЕ) в 2019 году, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино", - цитирует Толстого Regnum.

Во вторник комитет Госдумы по международным делам предложил не направлять российскую делегацию на январскую сессию ПАСЕ, а также оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса в бюджет СЕ.

Глава комитета Леонид Слуцкий уточнил, что основания для пересмотра решения относительно взносов нет.

Ранее Госдума РФ получила от представителей ПАСЕ документ, в котором было предложено сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи. Она открывается 21 января во Франции.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

Осенью 2018 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что РФ может выйти из состава СЕ.

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Россия отказала ПАСЕ во взносе за "фильм, который не смотрит"

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Теги: россия, пасе, петр толстой



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Ранее 15.01.2019 21:26 Мск В Госдуме РФ предложили не направлять делегацию России на январскую сессию ПАСЕ

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