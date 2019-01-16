16 Января 2019
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"Теперь забудем про ипотеку": житель Екатеринбурга получил выигрыш в 500 млн рублей

Житель Екатеринбурга, выигравший в лотерею 500 млн руб., получил свои деньги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Столото", в первый день наступившего года в "Русском лото" был разыгран миллиард рублей. Его разделили пополам два победителя - из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

35-летний водитель из уральской столицы Николай приехал оформлять выигрыш в лотерейный центр "Столото" в Москве. Оказалось, что он увлекается лотереями уже много лет. Забрав деньги, он признался, что пока не планирует увольняться со своей должности и не хочет переезжать в другой город.

деньги рубль купюра(2007)|Фото: Накануне.ru

"В первую очередь, забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу - я никогда не был за рубежом", - заявил Николай.

Что касается победителя из Санкт-Петербурга, то он пока не объявился.

Как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года другой житель Екатеринбурга выиграл в лотерею больше 10 млн руб.

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"Теперь забудем про ипотеку": житель Екатеринбурга получил выигрыш в 500 млн рублей

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Теги: лотерея, выигрыш, 500 миллионов, Екатеринбург



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