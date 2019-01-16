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Юрлицо новое, проблемы старые: возрождённый "Тюменьстальмост" вернул работникам долги по зарплате в 29 млн

ООО "Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола" (ТСМ), возникшее на месте признанного банкротом предприятия с таким же названием, рассчиталось с многомиллионными долгами по зарплате. Аналогичные проблемы были и у старого предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, впервые банкротом ТСМ был признан в 2017 г., с иском в суд обратился "Сбербанк". Однако в январе 2018 г. арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца. К тому времени основной кредитор предприятия сменился - долг у банка выкупил "Экспател". Компания в 2017 г. учредила новое ООО с таким же названием, сотрудники обанкротившегося "Тюменьстальмоста" трудоустроены на новом предприятии.

Власти Тюменского района тогда заявляли, что руководству удалось обеспечить преемственность социальных и производственных обязательств, сотрудники стабильно получают зарплату. Однако выяснилось, что смена юрлица не избавила предприятие от старых проблем.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области Накануне.RU сообщили, что завод опять погряз в долгах: 954 работника не получили за ноябрь 2018 г. 29 млн руб. В декабре они обратились в прокуратуру. Началась проверка, во время которой предприятие заплатило деньги.

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Юрлицо новое, проблемы старые: возрождённый "Тюменьстальмост" вернул работникам долги по зарплате в 29 млн

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Теги: Тюменьстальмост, долги по зарплате, прокурорская проверка



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