16 Января 2019
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Общество В России

Ростуризм не поддержал налог на выезд из страны

Ростуризм не поддержал идею введения налога на выезд из страны. По мнению федерального агентства, это поднимет цены на турпродукты и будет препятствовать свободному выбору маршрута для путешествий.

Налог на выезд - идея ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", бизнес-сообщество предложило брать 500 руб. за выезд из России как с граждан, так и с иностранцев.

"Ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж", — приводит РИА Новости слова советника руководителя Ростуризма Андрея Монакова.

По его словам, новый налог может искусственно ограничить конкуренцию и повлечет рост цен на турпродукты внутри России.

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Ростуризм не поддержал налог на выезд из страны

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Теги: Ростуризм, налог на выезд из страны,



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