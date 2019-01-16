16 Января 2019
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Происшествия Южный ФО

Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

Спасатели извлекли тело пятой погибшей из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Шахтах.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС Ростовской области, поисковые работы в настоящее время завершены.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, говорилось о четырёх погибших. Завалы разбирались спасателями вручную.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: vk.com/rostovnadonu

Напомним, 31 декабря подобный случай произошёл в Магнитогорске Челябинской области, где в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома.

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Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

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Теги: Шахты, взрыв, обрушение дома, МЧС



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