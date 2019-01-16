Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

Спасатели извлекли тело пятой погибшей из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Шахтах.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС Ростовской области, поисковые работы в настоящее время завершены.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, говорилось о четырёх погибших. Завалы разбирались спасателями вручную.

Напомним, 31 декабря подобный случай произошёл в Магнитогорске Челябинской области, где в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома.