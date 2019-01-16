16 Января 2019
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Политика За рубежом

Макрон назвал три варианта развития ситуации с Brexit

В случае выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без сделки "первым проигравшим" окажется сам Лондон, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Второй вариант, по мнению лидера Пятой республики, заключается в попытке добиться от Брюсселя улучшения условий Brexit. При этом, как уверен Макрон, Лондон не получит желаемого.

"Возможно, мы внесём улучшения в пару вещей, но я не думаю, потому что мы уже достигли максимума в том, чего можно добиться в сделке", — передаёт его слова РБК со ссылкой на Reuters.

В качестве третьего варианта развития ситуации Макрон считает изменение сделки. Но в таком случае, по его словам, возрастает неуверенность и беспокойство, и для этого необходимо время.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, британский парламент голосами 432 депутатов отверг соглашение Лондона и Брюсселя об условиях Brexit. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что является самым крупным поражением премьер-министра Соединённого Королевства в парламенте за последние 95 лет.

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Макрон назвал три варианта развития ситуации с Brexit

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Теги: Эмманюэль Макрон, Brexit, Великобритания, Евросоюз



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