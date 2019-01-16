16 Января 2019
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Политика За рубежом

Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы обратилась к другим государствам с просьбой заморозить банковские счета, принадлежащие администрации президента Николаса Мадуро.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, преемник покойного Уго Чавеса во второй раз воглавил пост президента Боливарианской республики, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в Вашингтоном. В частности, госсекретарь США Майк Помпео осудил "незаконную узурпацию власти" с "несвободными и несправедливыми выборами" и выразил поддержку Национальному собранию Венесуэлы.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, незадолго до обращения к странам по поводу ликвидных активов Национальная ассамблея латиноамериканской страны приняла заявление об узурпации Мадуро власти в стране. Согласно этому документу, все его действия с момента инаугурации являются незаконными.

Каракас, Венесуэла, Дворец национальной ассамблеи Венесуэлы(2017)|Фото: http://www.skyscrapercity.com/

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Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, счета, ликвидные активы



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