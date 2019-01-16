Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы обратилась к другим государствам с просьбой заморозить банковские счета, принадлежащие администрации президента Николаса Мадуро.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, преемник покойного Уго Чавеса во второй раз воглавил пост президента Боливарианской республики, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в Вашингтоном. В частности, госсекретарь США Майк Помпео осудил "незаконную узурпацию власти" с "несвободными и несправедливыми выборами" и выразил поддержку Национальному собранию Венесуэлы.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, незадолго до обращения к странам по поводу ликвидных активов Национальная ассамблея латиноамериканской страны приняла заявление об узурпации Мадуро власти в стране. Согласно этому документу, все его действия с момента инаугурации являются незаконными.