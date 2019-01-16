Голикова: Уровень бедности в России показал снижение

Бедных россиян стало меньше.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, за последние девять месяцев уровень бедности в стране показал снижение на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)", — отметила Голикова. Она также обещает сохранить достигнутое соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских и социальных работников и индексировать заработную плату всех остальных категорий, а также пенсионеров на уровень выше инфляции, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, для полного преодоления бедности в России необходимы средства в объеме 800 млрд руб. Об этом на панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019 сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. По его словам, в такую сумму оценивается сегодня дефицит в доходах россиян.

"Если бедность полностью побороть, точно раздать, чтобы каждый рубль попал в ту семью, где есть дефицит доходов, то, чтобы полностью преодолеть бедность, нужно около 800 млрд руб.", - прокомментировал он.