Составлен список самых популярных автомобилей 2018 года

Названы самые продаваемые в России автомобили по итогам 2018 года.

Рейтинг составила Ассоциация европейского бизнеса. Возглавляет список Lada Vesta — за прошлый год продано 108 тыс. 364 автомобиля. На втором месте Lada Granta (106 тыс. 325 машин). Замыкает тройку Kia Rio (100 тыс. 148 машин), которая возглавляла рейтинг годом ранее.

Далее идут две модели Hyundai — Сreta (67 588 штук) и Solaris (65 581 штука). Также в десятку попали Lada Largus и Lada Xray, сообщает РИА "Новости".

Ранее были названы лучшие автомобили 2018 года. Рейтинг составили эксперты CarsWeek.ru. Самой надежной машиной оказалась Toyota Camry седьмого поколения. Самой безопасной машиной издание признало Volvo XC90. Новое поколение Mercedes Maybach S600 назван самой комфортной машиной. Bugatti Chiron специалисты CarsWeek.ru назвали самым быстрым авто.

Самым лучшим электрокаром прошедшего года стала Tesla Model S.