Эксперты: УрФУ стал заметнее в мире

Увеличение числа иностранных студентов, рост количества научных публикаций и вхождение новых журналов Уральского федерального университета, в международные базы данных, делает УрФУ заметнее в мире.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, вуз сохранил позиции в группе 251-300 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой Times Higher Education Emerging Economies University Rankings.

Как сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, вхождение университета в ведущие мировые рейтинги подтверждает его высокий статус не только в стране, но и за ее пределами "Это, в свою очередь, увеличивает популярность для иностранных студентов, которых сегодня у нас 3 тыс. 410 человек, что составляет 11 % от числа обучающихся", - отметил Кокшаров.

Составители THE Emerging Economies University Rankings исследуют вузы государств, классифицируемые Financial Times как страны с развивающейся экономикой. Рейтинг учитывает показатели преподавания, исследований, передачи знаний и международных перспектив.