Количество российских банков продолжит сокращаться

От 5 до 7% банков будут уходить с российского рынка ежегодно, вплоть до 2024 года.

Об этом говорят в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Как сообщила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова, за последние несколько лет с рынка уходило до 10% банков каждый год. В следующие пять лет тенденция продолжится, однако ее "самая острая фаза", вероятно, позади, сказала она. Как отмечается, банки будут уходить по экономическим причинам, меньше — из-за недобросовестной деятельности.

Как говорится в сообщении АКРА, сегодня доля госсектора в банковской системе составляет 72%, сообщает ТАСС.