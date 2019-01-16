Сбербанк могут лишить монополии на рынке банковских переводов

Центробанк, министерство финансов России и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов Банка РФ, где максимальная комиссия за перевод составит 0,5–3 руб.

Такие предложения сделаны по итогам анализа рынка денежных переводов физлиц через удаленные каналы – сайты банков, интернет-банки и мобильные приложения.

Как показала проверка, комиссии, взимаемые при межбанковских переводах, становятся для людей барьерами, как для смены банка, так и для перевода средств в другую кредитную организацию. Сбербанк по сути признан монополистом, на которого в первой половине 2018 года пришлось 94% переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физических лиц составляет 66 и 45,5% соответственно.

Исходя из анализа жалоб, людей больше всего волнуют комиссии при внутрибанковских межрегиональных переводах. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей", сообщают "Ведомости".