Американские пассажиры подали иск к "Аэрофлоту"

Несколько граждан США обратились в суд с иском к авиакомпании "Аэрофлот".

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, американские пассажиры потребовали компенсацию в размере более $3,6 млн за нанесенный моральный ущерб. Так как они опоздали на рейс в московском аэропорту Шереметьево из-за неудовлетворительной процедуры регистрации.

По словам истцов, они прибыли на посадку за 15 минут до вылета самолета. По правилам "Аэрофлота", в это время пассажиров перестают допускать на борт. Граждане США заявили, что на регистрацию багажа было открыто всего два окна, а посадка проходила на дальнем выходе, куда им было сложно добраться вовремя из-за врожденного дефекта тазобедренного сустава у одного из истцов.

Не попавшие на борт самолета были вынуждены купить новые билеты за $2,5 тыс. и провести сутки в аэропорту, при этом, как говорится в иске, представители авиаперевозчика не предложили им помощь, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно о том, что "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыла счет в системе "Аэрофлот бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора портала "Такие дела" Мити Алешковского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алешковский, который приложил к сообщению скриншот письма от авиаперевозчика, полученный по электронной почте. В авиакомпании сообщили, что санкции против мужчины приняты из-за негативных высказываний в адрес компании.