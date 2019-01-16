Британские депутаты высказались против сделки об условиях Brexit

Британские парламентарии отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.

Во время решающего голосования, 432 депутата высказались против соглашения, которое было одобрено Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года. Поддержали проект 202 депутата. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что является самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Комментируя результаты голосования, действующий премьер Тереза Мэй сообщила, что в этой ситуации она считает важным заручиться поддержкой парламента, сообщает ТАСС.

Напомним, согласно договорённостям, достигнутым ЕС и Великобританией, во время переходного периода после выхода королевства из Евросоюза, оно останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. Вместе с тем Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.