16 Января 2019
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Политика За рубежом

Британские депутаты высказались против сделки об условиях Brexit

Британские парламентарии отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.

Во время решающего голосования, 432 депутата высказались против соглашения, которое было одобрено Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года. Поддержали проект 202 депутата. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что является самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Комментируя результаты голосования, действующий премьер Тереза Мэй сообщила, что в этой ситуации она считает важным заручиться поддержкой парламента, сообщает ТАСС.

Напомним, согласно договорённостям, достигнутым ЕС и Великобританией, во время переходного периода после выхода королевства из Евросоюза, оно останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. Вместе с тем Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.

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Британские депутаты высказались против сделки об условиях Brexit

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Теги: Brexit, Тереза Мэй



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