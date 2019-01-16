В Минпросвещения против запрета брать детям в школу свою еду

В Министерстве просвещения России высказались против запрета учащимся приносить с собой в школу еду из дома.

Там говорят, что качество питания учащихся связано с развитием здорового образа жизни. "Возможность приносить с собой ребенку определенную еду в школу, по мнению Министерства, не может быть поставлена под сомнение по ряду объективных причин, включая особенности и нужды каждого", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в "Московском комсомольце" появилась статья, из которой следовало, что Роспотребнадзор подготовил проект новых Санитарных правил и норм. В публикации говорилось о том, что в проекте есть пункт, "запрещающий приносить с собой в столовую продукты и блюда из дома".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что такого запрета в документе нет. "Право кормить своего ребенка так, как родитель считает нужным, сегодня это неотъемлемое право, никто регулировать его не собирался и не собирается", - уточнила она, сообщает "Интерфакс".