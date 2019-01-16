16 Января 2019
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Общество Приволжский ФО

В пензенской больнице пациентам поставили "койки" из досок

В интернете появились фотографии с "кроватями", которые соорудили из деревянных щитов и стульев в Кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области.

На снимках, которые появились в соцсети "Вконтакте", видно, как в комнате, похожей на больничную палату, рядом с обычной койкой стоит "кровать", сооруженная из деревянного щита, уложенного на два стула. "Так выглядит кровать в городской больнице", - гласит подпись под фотографией.

Подлинность снимков подтвердил главный врач больницы Алексей Потапов. Появление таких кроватей он объяснил так: "кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы - в ночные и праздничные - переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, "приставные" койки…".

(2019)|Фото: страница "Подслушано в Кузнецке" во ВКонтакте

По его словам, администрация медицинского учреждения приобретет несколько резервных коек, сообщает РИА "Новости".

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В пензенской больнице пациентам поставили "койки" из досок

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Теги: больница, пациенты



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