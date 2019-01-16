В апреле начнутся перевозки пассажиров по невозвратным ж/д билетам

Перевозки пассажиров по невозвратным железнодорожным билетам начнутся 19 апреля.

Как сообщил генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" (дочка РЖД) Петр Иванов, внедрение таких билетов будет происходить поэтапно. Он отметил, что сегодня в качестве пилотного полигона определены два маршрута, на которые будут продаваться невозвратные билеты: поезд 740/739 Москва-Воронеж сидячий и поезд 26/25 купейные вагоны поезда Москва-Ижевск.

Как отметил Иванов, невозвратный билет на сайте РЖД будет обозначен соответствующей иконкой, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, невозвратные железнодорожные билеты, продажа которых начнется с 2019 года, будут дешевле возвратных. При этом затраты на покупку билетов тех, кто уверен в датах своих поездок, уменьшатся на 10-20%, отметили в Минтрансе. Однако часть средств на покупку невозвратных билетов вернуть удастся.