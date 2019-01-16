16 Января 2019
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В Минтруде раскритиковали заявление Решетникова о незначительном влиянии мер материальной поддержки на рождаемость

Глава Пермского края Максим Решетников в первый день Гайдаровского форума рассказал о приоритетах демографической политики региона, в частности затронул вопросы рождаемости - с высказанными губернатором идеями подискустировали представители правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Решетников в частности озвучил тезис о том, что меры материальной поддержки мало влияют на рождаемость, а, скорее, отчасти решают вопросы бедности.

"Пермский край имеет богатую историю попыток стимулирования рождаемости при помощи разных материальных мер. Но практика показывает, что непосредственно на рождаемость это влияние ограничено. Такие меры больше влияют на показатели бедности, потому что бедность у нас в основном среди многодетных. С этой точки зрения все делается абсолютно правильно, но, скорее, влияет на другую цель, а не на рост рождаемости", - выразил мнение губернатор Прикамья.

Такую позицию, впрочем, не принял министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Я не соглашусь и никогда не соглашался с теми, кто говорит о том, что рождаемость не надо стимулировать материально, это, скорее, влияет на вопросы бедности. Это связанные процессы, безусловно. Наверное, дальше двигаясь нам придется решать и одну задачу, и другую - и стимулирование рождаемости, и снижение бедности. Здесь не только те инструменты, которые сегодня применяются", - отметил он.

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В Минтруде раскритиковали заявление Решетникова о незначительном влиянии мер материальной поддержки на рождаемость

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Теги: Максим Решетников, бедность, рождаемость, Максим Топилин



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