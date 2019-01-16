В Китае вынесли смертный приговор канадскому наркокурьеру

МИД КНР выпустило уведомление, в котором предупреждает китайских граждан о риске "произвольного задержания по искам третьей страны" на территории Канады.

Читайте также: Из Канады могут депортировать две тысячи китайцев

В начале декабря в Ванкувере была задержана финансовый директор корпорации "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Вскоре после этого она была фактически помещена под домашний арест. Канадские власти сообщают, что Мэн не нарушила законов страны, однако допускают выдачу топ-менеджера в Соединённые Штаты, где ей угрожает длительный тюремный срок по обвинению в нарушении антииранских санкций.

Однако об угрозе новых задержаний китайские дипломаты заговорили лишь после того, как в КНР к смертной казни за перевозку наркотиков был приговорён канадский гражданин Роберт Ллойд Шелленгберг.

В отличие от двух канадских граждан, арестованных в КНР после задержания Мэн Ваньчжоу, Шелленберг попал в поле зрения китайских силовиков ещё в 2014 г., а в 2016 г. был приговорён к 15 годам лишения свободы за попытку вывезти более 200 кг метамфетамина из КНР в Австралию. Однако прокуратура сочла приговор слишком мягким и по её ходатайству канадец и был приговорён к смертной казни. Хотя даже повторное разбирательство началось до дела "Хуавэй", известие о смертном приговоре для Шелленберга вызвало новые сложности в китайско-канадских отношениях. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность"произвольным применением смертной казни", а также обратил внимание, что вместе с Оттавой за судьбой Шелленберга наблюдают её друзья и союзники по всему миру.

В ответ спикер МИД КНР Хуа Чуньин призвала канадскую сторону уважать верховенство закона, судебный суверенитет Китая, исправить ошибки и прекратить публиковать безответственные замечания.

При этом Пекин не призывает канадцев не ездить в Китай, однако предостерегает их от совершения преступлений. "Если вы приехали в Китай совершать серьёзные преступления, вы столкнётесь с серьёзными последствиями", – обратила внимание Хуа Чуньин. До тех пор пока иностранные граждане законопослушны, они находятся на территории КНР в безопасности. Политический характер пересмотра дела Шелленберга Хуа отвергла, обратив внимание на серьёзный характер преступления канадца. Что касается того, что дело Шелленберга рассматривается с 2014 г., то в данном случае, по мнению китайских дипломатов, скорость расследования не так важна.