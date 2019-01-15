"Нужно отладить механизмы освоения, а не считать, кому сколько дали". На Гайдаровском форуме обсудили, как регионы будут реализовывать президентские нацпроекты

На Гайдаровском форуме-2019 представители федерального центра и регионов обсудили возможности субъектов РФ реализовывать президентские национальные проекты. Правительство отмечает, что в целом состояние финансов у регионов удовлетворительное, а ряд руководителей на местах призывает своих коллег не считать объемы выделенной поддержки на эти цели, а наладить механику при их освоении. Подробности - в материале Накануне.RU.

Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов заявил, что финансовое состояние субъектов более устойчивое, чем было еще три-четыре года назад, что позволяет регионам начать реализовывать важные госпроекты уже в текущем году.

С ним согласилась и вице-премьер, курирующая социальную сферу, Татьяна Голикова. "Мы попали в достаточно сложную ситуацию, которая в ближайшее время закончится. Поскольку все-таки мы сейчас с учетом тех мер, которые были проведены в том числе в 2017 году, и их результат попал на 2018-2020 годы (речь идет о реструктуризации по кредитам субъектам, расширении их возможностей с точки зрения доходной базы), практически привели к тому, что… состояние бюджетов регионов за 2018 год можно оценить, как удовлетворительное", - заявила чиновница. Это состояние "является точкой возврата в 2008 год, когда у нас были достаточно широкие возможности с точки зрения расходования, но помешал экономический кризис, который их ограничил".

При этом она отметила, что страна находится в циклическом процессе, который не позволяет развернуть потенциал регионов наиболее полно". За шесть лет, напомнила Голикова, на социальную сферу будет выделено 6,6 трлн руб., из которых 5,4 трлн руб. тратит федеральный бюджет. Уже в 2019 году 1 трлн рублей составят межбюджетные трансферты.

Силуанов в свою очередь подчеркнул, что "мы прошли пик, когда долг субъектов просто зашкаливает". Впервые за последнее время наблюдается и рост доходов консолидированных бюджетов (18,2%).

В губернаторском корпусе предположили, что опережающий рост доходов, скорее всего, будет наиболее заметен в регионах, которые менее обеспечены. Такое мнение выразил глава Пермского края Максим Решетников. Проанализировал он и влияние нацпроектов на развитие регионов. "У меня такое ощущение, что нацпроекты носят скорее выравнивающий характер. Регионы с более низкой бюджетной обеспеченностью в рамках нацпроектов получили относительно больше денег", - отметил губернатор. При этом он подчеркнул, что сейчас основная задача "не считать, кому сколько дали - много или мало", а понять, как эффективно освоить эти средства.

Это направление, по его словам, требует корректировки. "Даже для тех, кто считает, что мало дали в рамках нацпроектов, для нас всех основная задача, как это сейчас все освоить", - сказал Решетников.

На Пермский край, к примеру, в этом году должно прийтись практически 9 млрд руб. межбюджетных трансфертов, большая часть из которых - на национальные проекты. "На сегодняшний момент соглашений заключено на четверть, до 15 февраля должны быть заключены все соглашения. Многие деньги мы должны довести до муниципалитетов. Как правило, это занимает еще три-четыре недели. И того деньги у них в начале марта. Дальше муниципалитеты должны подправить планы графики…

На конкурсные процедуры в лучшем случае они выйдут в начале апреля, это значит, что контракты в конце мая получаем", - прокомментировал губернатор.

Таким образом, регион "уже идет на красных флажках", подтвердил он. "Конечно, это существенно лучше, за последние два года гигантский шаг вперед сделан, обычно деньги в сентябре доводили, а в декабре их уже отбирали за неосвоение", - добавил Решетников.

Он в частности предложил подумать над принятием трехлетних соглашений и сосредоточиться не на обсуждении количества выделенных денег, а на отстройке механизмов - более тщательно планировать деятельность, а также "поменять 44 ФЗ там, где он нам мешает в реализации нацпроектов".

"Нужно сейчас в основном фокусе обсуждения сделать механику реализации национальных проектов", - считает глава Пермского края.

Свои опытом "сотрудничества с федеральным центром" поделилась на Гайдаровском форуме и глава ХМАО-Югры Наталья Комарова. Начала свое выступление она с того, что представилась "кормилицей", намекнув на то, что регион является одним из лидером по отчислениям в бюджет страны. "Мы щедро делимся, дай бог, чтобы у нас десятина оставалась из того, что зарабатывается на территории. Ни в коем случае не хочу здесь выяснять отношения, они достаточно ровные и обеспечены законодательством РФ", - сказала Комарова.

Говоря о механизмах достижения национальных целей, глава Югры обратила внимание присутствующих на уже имеющийся опыт региона в части повышения собственных доходов. В частности она упомянула про применение бережливых технологий, которые позволили "добиться того, что был сокращен срок выхода месторождения на проектную мощность на 3-5 лет раньше, чем это предусмотрено лицензионным соглашением". "А это сэкономленные деньги, люди, их возможности", - сказала губернатор.

Также она попросила правительство позитивно откликнуться на предложения региона о развитии проектов различных новых отраслей, помимо сырьевых на территории регионов, и предложила комплексно задействовать их в стратегии пространственного развития. "Это, что нужно сделать, включайте, пожалуйста, нас в соответствующие документы", - добавила Комарова.