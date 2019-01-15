В Госдуме РФ предложили не направлять делегацию России на январскую сессию ПАСЕ

Комитет Госдумы РФ по международным делам предложил не направлять российскую делегацию на январскую сессию ПАСЕ, а также оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса в бюджет Совета Европы, пишет ТАСС.

В Госдуме отметили, что у депутатов нет оснований для возвращения делегации, так как позиция ассамблеи не изменилась. Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее отмечал, что ситуация во взаимоотношении Совета Европы и Российской Федерации выглядит беспросветной.

Ранее Госдума РФ получила от представителей ПАСЕ документ, в котором было предложено сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи, которая открывается 21 января во Франции.